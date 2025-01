Chi è Omoregbe, in campo per Milan-Cagliari: poche partite giocate, ma Conceicao lo ha scelto

Per la prima volta convocato in prima squadra, Bob Omoregbe è riuscito ad esordire a San Siro: il suo più grande sogno.

Il k.o di Okafor prima della partita contro il Cagliari ha convinto Sergio Conceicao, allenatore del Milan che in pochi giorni ha battuto Inter e Juventus conquistando la Supercoppa Italiana, a convocare Bob Murphy Omoregbe, per una prima panchina in Serie A. E sì, anche per una prima storica partita da subentrato a San Siro.

Una chiamata a sorpresa per Omoregbe, non proprio uno dei simboli del Milan Futuro attualmente impegnato in Serie C. 21enne attaccante italiano, nato a Novara, l'Under ha però convinto Conceicao, che ha scelto di chiamarlo come eventuale sostituto per la partita contro il Cagliari, in cui non è come noto disponibile neanche il lungodegente Chukwueze.

Senza due ali, Conceicao ha puntato su un Omoregbe che in attesa di Rashford - o di un altro esterno - potrebbe trovare spazio anche nelle prossime partite in cui sarà impegnato il Milan a gennaio 2025.