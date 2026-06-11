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Omar ArtanGetty Images
Marco Trombetta

Chi è Omar Artan, l'arbitro espulso dai Mondiali che arbitrerà la Supercoppa Europea tra PSG e Aston Villa

Coppa del Mondo

La rivincita di Omar Artan, l'arbitro somalo espulso dai Mondiali che è stato premiato dalla UEFA con la designazione per la Supercoppa Europea: "Il calcio è fatto per unire le persone".

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  • PERCHE' ARTAN E' STATO ESPULSO DAI MONDIALI

    Miglior arbitro africano del 2025, Omar Artan era stato inserito dalla FIFA nella lista dei direttori di gara dei Mondiali 2026.

    Il sogno di una vita, per lui, che sarebbe diventato il primo arbitro di nazionalità somala ad arbitrare in un Mondiale.

    Un sogno svanito nel modo peggiore, dopo 11 ore di interrogatorio a Miami e un periodo in cella prima di essere espulso dagli Stati Uniti.

    Artan possedeva regolarmente il visto per entrare negli States, ma la Somalia è uno dei paesi nella 'blacklist' di Trump e l'omonimia di Artan con uno dei leader del gruppo militare somalo Al Shabab ha peggiorato ulteriormente le cose.

    "Mi hanno chiesto più volte se avevo mai incontrato rappresentanti di Al Shabab. Gli ha spiegato che non sapevo nulla di questo gruppo militare, che ero negli Stati Uniti solo per svolgere al meglio il mio lavoro di arbitro"

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  • IL PREMIO DELLA UEFA, ARTAN ABITRO DELLA SUPERCOPPA EUROPEA

    Dopo la beffa subita, Artan è tornato in patria, ma la UEFA ha voluto in un certo modo risarcirlo designando come arbitro della Supercoppa Europea tra PSG e Aston Villa che si terrà il prossimo 12 agosto a Salisburgo.

    “Omar Artan è un arbitro giovane ma già esperto e si è distinto ai massimi livelli nella Confederazione Africana. Il calcio è fatto per unire le persone - ha spiegato Ceferin - e la UEFA vuole dimostrare il suo rispetto per Omar e per le sue straordinarie capacità arbitrali, che gli sono valse una nomina così prestigiosa"

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