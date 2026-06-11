Chi è Omar Artan, l'arbitro espulso dai Mondiali che arbitrerà la Supercoppa Europea tra PSG e Aston Villa

Dopo la beffa subita, Artan è tornato in patria, ma la UEFA ha voluto in un certo modo risarcirlo designando come arbitro della Supercoppa Europea tra PSG e Aston Villa che si terrà il prossimo 12 agosto a Salisburgo.

“Omar Artan è un arbitro giovane ma già esperto e si è distinto ai massimi livelli nella Confederazione Africana. Il calcio è fatto per unire le persone - ha spiegato Ceferin - e la UEFA vuole dimostrare il suo rispetto per Omar e per le sue straordinarie capacità arbitrali, che gli sono valse una nomina così prestigiosa"