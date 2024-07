Chi è Nuno Tavares, il terzino sinistro obiettivo della Lazio: quanto costa, la formula e il contratto

Il club biancoceleste è pronto a chiudere il quarto colpo del mercato estivo: sempre più vicino il portoghese di proprietà dell'Arsenal.

Un avvio di sessione estiva di calciomercato vibrante. Dopo aver ufficializzato i primi tre acquisti - Noslin, Tchaouna e Dele-Bashiru -, la Lazio sta lavorando in queste ore per piazzare un altro colpo da regalare a Marco Baroni.

Il club biancoceleste ha individuato in Nuno Tavares il profilo ideale per rinforzare la fascia sinistra.

Il portoghese classe 2000, reduce dalla stagione in prestito al Nottingham Forest, potrebbe essere il nuovo titolare della corsia mancina della Lazio.

La dirigenza della società capitolina è in contatto in queste ore con l’entourage di Nuno Tavares e con l’Arsenal, proprietario del cartellino, per provare a definire l’affare che porterà il 24enne a Roma.