La prima medaglia d'oro ai Giochi Olimpici parigini la conquista il nuotatore di Varese: tra le sue passioni anche l'Inter.

Grande gioia italiana a Parigi, perché nel secondo giorno di gare arriva il primo Oro per un atleta Azzurro: si tratta di Nicolò Martinenghi.

Medaglia nei 100 rana e festa per tutta l'Italia che segue i Giochi Olimpici in terra francese: un successo leggendario, per un ragazzo che ha tra le sue passioni anche il calcio.

Perché Martinenghi è un grande tifoso dell'Inter, come ha sempre mostrato e confermato sui social.