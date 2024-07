Un altro Ibrahimovic al Milan: Maximilian, figlio di Zlatan, firma il primo contratto da professionista

Il club rossonero ha annunciato la firma del primo contratto di un altro Maximilian: farà parte della seconda squadra.

Di padre in figlio: la dinastia degli Ibrahimovic al Milan prosegue. Dopo Zlatan, attualmente senior advisor del fondo RedBird, un altro "Ibra" entra a far parte non solo del calcio professionistico, ma anche e soprattutto di quello a tinte rossonere.

Tramite un post ufficiale, e un comunicato, il Milan ha reso nota la firma del primo contratto da "Pro" di Maximilian Ibrahimovic.

Una scelta rivolta al futuro che trascende le epoche calcistiche e rinforza il sodalizio tra la famiglia dello svedese e il club.