Chi è Mattia Furlani, il Miles Morales italiano delle Olimpiadi che esulta come Spider-man e tifa Roma

Alle Olimpiadi francesi sogna anche Mattia Furlani, tifoso romanista che ha Mourinho come massimo idolo: "Lo vorrei come mental coach".

Tra gli italiani decisi a portare in patria una medaglia c'era anche Mattia Furlani. Il giovane talento del salto in lungo era in lotta per il podio a Parigi 2024, in un 6 agosto di magra per l'Italia.

E dire che Furlani era nato come saltatore in alto, vista la passione ereditata dal padre:

"Io sono nato come un saltatore in alto, perché mio padre era un ex saltatore in alto e mi ha insegnato a saltare, mi ha trasmesso la sua passione" aveva ammesso un po' di tempo fa. "Quindi in automatico a me è sempre piaciuto saltare in alto, sono sempre stato un saltatore in alto".

Furlani, alla fine, c'è riuscito. Continuando a stupire ed ottenere grandi traguardi da giovanissimo, a 19 anni ha fatto sua la medaglia di bronzo alla prima Olimpiade in carriera.