Chi è Matteo Cocchi, il laterale dell'Inter che ha sorpreso tutti contro la Pergolettese

Nella vittoria contro la Pergolettese in amichevole spicca la prestazione del giovane esterno nerazzurro.

E i social sono già spaccati, com'era prevedibile, tra chi lo conosceva già, e ci tiene a sottolinearlo con fierezza, e chi, invece, lo ha scoperto solo nel corso di un'amichevole di fine luglio. Il campo, come sempre, mette tutti d'accordo.

In entrambi i casi, non si può non precisare che la prova di Matteo Cocchi con la maglia dell'Inter nel test contro la Pergolettese sia stata molto convincente.

Giovane, non ancora maggiorenne e con buone prospettive: ma chi è Cocchi?