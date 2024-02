Chi è Matias Zaracho, l'idolo di Carlos Alcaraz insieme a Cristiano Ronaldo

Il nuovo centrocampista della Juve ha rivelato di ammirare CR7 e Zaracho: scopriamo di più sul talento argentino, riferimento in campo di Alacaraz.

Carlos Alcaraz si è presentato ai tifosi della Juventus. Il centrocampista argentino è stato il colpo messo a segno a fine sessione da Giuntoli, che lo ha prelevato dal Southampton.

Dalla Premier il giocatore è retrocesso in Championship, da dove è stato acquistato: per questo è plausibile che in pochi, addetti ai lavori a parte, lo conoscano o lo abbiano visto giocare di recente.

Così, per far capire ai tifosi qual è il suo modo di giocare, il centrocampista ha fatto i nomi di due suoi idoli in campo, calciatori a cui si ispira. Anche se uno dei due è noto soprattutto nella sua Argentina.