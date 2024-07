Chi è Mathew Ryan, nuovo portiere della Roma: carriera e costo dell'acquisto giallorosso

Nuovo volto in giallorosso, il secondo di Svilar sarà Ryan: dopo l'addio di Rui Patricio ecco un nuovo portiere per De Rossi.

Dopo la promozione di Svilar come primo portiere, avvenuta a metà della scorsa stagione, la Roma punta ora su nuovo secondo per l'annata 2023/2024. Ceduto Rui Patricio, la squadra giallorossa ha infatti chiuso per Mathew Ryan, che ricoprirà il ruolo di vice-Svilar dal prossimo campionato di Serie A.

Un acquisto a sorpresa da parte della Roma, che da tempo era comunque a caccia di un secondo che potesse sostituire Rui Patricio.

Come il suo predecessore, un tempo titolare tra i pali, Ryan è un estremo difensore esperto, che porterà in giallorosso quindici anni di carriera.