Roma vs Genoa

Lanciato già da Gilardino, Vieira lo ha schierato titolare per la prima volta in Serie A: subito goal all'Olimpico contro la Roma.

Patrizio Masini non dimenticherà di certo la sera del 17 gennaio 2025, quando non solo ha giocato la sua prima da titolare in Serie A ma anche trovato il primo goal nel massimo campionato.

Già lanciato da Gilardino, Masini prima di Roma-Genoa non era mai stato schierato nell'undici titolare.

Vieira, uno che di centrocampisti evidentemente se ne intende, ha deciso di lanciarlo proprio nella delicata trasferta di Roma. E il ragazzo lo ha ripagato alla grande.