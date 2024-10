Il Monza potrebbe cambiare proprietà: trattativa con l'imprenditore italo-americano Mario Gabelli

L'82enne è in trattativa per l'acquisizione della maggioranza del Monza: è fondatore e leader della società Gamco Investors.

La Serie A è sempre più un terreno fertile per gli investitori stranieri, decisi a riversare le proprie fortune sull'acquisto dei singoli club: il prossimo a finire in mani non italiane potrebbe essere il Monza.

Come riportato dal 'Corriere della Sera', la Fininvest è in trattativa per la cessione della maggioranza della società brianzola all'imprenditore italo-americano Mario Gabelli.

La Serie A potrebbe dunque contare un esponente a stelle e strisce in più: basti pensare a Oaktree con l'Inter o a Commisso con la Fiorentina, passando per la famiglia Friedkin con la Roma o alla società 777Partners col Genoa, che però potrebbe passare la mano nei prossimi mesi secondo le ultime indiscrezioni.