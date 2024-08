Chi è Marc Pubill, l’ultimo colpo dell’Atalanta reduce dal trionfo a Parigi 2024

Medaglia d’Oro alle Olimpiadi con la sua Spagna, Marc Pubill si appresta a diventare un nuovo giocatore dell’Atalanta.

Si chiama Marc Pubill, è reduce dal trionfo con la sua Spagna alle Olimpiadi di Parigi e presto sarà uno dei nuovi protagonisti della nostra Serie A.

L’Atalanta ha infatti scelto di puntare su di lui per rafforzare la sua fascia destra ed il talento iberico, che nelle scorse settimane era stato accostato anche a Roma e Bologna, non solo è già arrivato in Italia, ma si sta sottoponendo alle visite mediche di rito che precedono la firma sul contratto.

Un colpo anche in prospettiva per la Dea che, dopo aver accolto Godfrey, Zaniolo, Sulemana e Retegui, si appresta ora ad annunciare il suo quinto acquisto nel corso di questa sessione estiva di calciomercato.