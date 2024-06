Il classe 2006 di proprietà del Barcellona fa gola a molti top club europei. Nel suo contratto una clausola da soli 6 milioni di euro.

Il calciomercato sta per entrare nel vivo e come sempre a far gola sono i calciatori più giovani ma che hanno mostrato di possedere un elevato tasso di talento.

Tra di loro c'è senza dubbio Marc Guiu, attaccante classe 2006 attualmente in forza al Barcellona.

Il giovane talento è però già finito sul taccuino di diversi altri top club europei, che potrebbero tentare l'affondo decisivo per accaparrarselo quest'estate.