Chi è Mamardashvili, il portiere tra i segreti della Georgia a Euro 2024

Deve ancora compiere 24 anni, il Valencia lo ha già messo in vendita: quanto costa il portiere rivelazione di Euro 2024.

Quando arrivò a Valencia, nel luglio 2021, per tutti era semplicemente 'Mamma'. Dopo le prime tre partire di Euro 2024 è diventato Superman.

Giorgi Mamardashvili è con Gigio Donnarumma il miglior portiere per distacco degli Europei, le sue parate contro Repubblica Ceca e Portogallo hanno permesso alla Georgia, alla prima storica apparizione, di conquistare gli ottavi di finale, domenica sera alle 21 contro la Spagna. Spagna che di fatto è la sua patria calcistica, che l'ha cresciuto e valorizzato. Che potrebbe salutarlo in estate, dopo averlo apprezzato nell'ultimo biennio.

Del Valencia è stato il migliore, non a caso los Chés hanno deciso di metterlo in vendita per dar respiro ai conti, in enorme difficoltà dopo la scelta del proprietario Peter Lim di chiudere i rubinetti.

LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO SU CALCIOMERCATO.COM