La Juventus ha ceduto a titolo definitivo Christopher Lungoyi ai turchi del Gaziantep: l'attaccante congolese non ha mai esordito in bianconero.

Operazione post chiusura mercato per la Juventus, che ha salutato in via permanente Christopher Lungoyi.

L'attaccante congolese naturalizzato svizzero ha chiuso la propria esperienza senza mai aver esordito in bianconero, bensì oggetto di una serie di prestiti culminati con la cessione al Gaziantep.

Lungoyi vola in Turchia, dove la finestra trasferimenti estiva - vedi l'affare Osimhen-Galatasaray - risulta ancora aperta.