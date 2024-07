Chi è Lorenzo Torriani, il portiere del Milan titolare contro il Manchester City

Cresciuto nel Milan, ha fatto tutta la trafila che lo ha portato fino alla Primavera: è stato già convocato anche in Serie A.

Ad attenderlo in futuro ci saranno impegni ben più importanti, intanto però Lorenzo Torriani sta iniziando a collezionare un buon numero di soddisfazioni.

L’ultima, in ordine di tempo, quella di scendere in campo dal 1’ per difendere la porta di una squadra del rango del Milan, contro i campioni d’Inghilterra del Manchester City e in un impianto, lo Yankee Stadium, che non sarà quello originale che dal 1923 in poi ha visto brillare la stella di leggende come Babe Ruth, Joe Di Maggio, Lou Gehrig e Mickey Mantle, ma che è comunque uno tra i più famosi al mondo.

E’ vero che si tratta solo di un’amichevole, ma di Torriani si parla come di un ragazzo ormai vicino al grande salto e comunque indossare la maglia rossonera ha sempre un sapore speciale, soprattutto poi per chi a Milanello ci ha messo le radici.