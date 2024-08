Chi è Lorenz Assignon, l'esterno vicino alla Roma di De Rossi

I giallorossi pronti ad accogliere un nuovo elemento, tenendo vivo l'asse coi francesi: trattativa avanzata.

Non c'è solo la questione legata al futuro di Paulo Dybala a tenere banco nella Roma di Daniele De Rossi: ci sono anche i rinforzi.

Perché in una stagione lunga come quella che sta per iniziare, con obiettivi importanti ("riportare la Roma il più in alto possibile", come ha spiegato il tecnico), vanno definiti anche gli arrivi.

Tra questi potrebbe esserci Lorenz Assignon, giocatore del Rennes che l'ex direttore sportivo del Nizza, Florent Ghisolfi, nella sua esperienza in Ligue 1, ha conosciuto bene.