Chi è Leonardo Cerri, attaccante della Juventus Next Gen: dall'aritmia cardiaca all'esordio contro l'Arsenal

Centravanti accostato a Toni, Leonardo Cerri vanta un passato nel futsal e sogna il grande passo: con la Juventus ha già esordito in amichevole.

Massimiliano Allegri lo ha annunciato durante la conferenza stampa di vigilia di Juventus-Udinese: la rosa bianconera si arricchirà di un nuovo elemento in occasione del posticipo di lunedì. Chi è? Leonardo Cerri, attaccante della Next Gen.

Cerri sarà convocato da Allegri, come spiegato dall'allenatore toscano. E il motivo è semplice: non c'è Dusan Vlahovic, che con ogni probabilità tornerà a disposizione contro il Verona, e non c'è neppure Moise Kean, rimasto a Torino dopo il mancato trasferimento all'Atletico Madrid ma ai box per infortunio ormai da dicembre.

Per completare l'attacco della Juventus, che in questo momento ha disponibili unicamente Chiesa, Yildiz e Milik, ecco dunque Cerri: per lui si tratterà della prima convocazione in prima squadra in partite ufficiali.