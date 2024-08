Chi è Lee Carsley, nuovo ct dell'Inghilterra scelto dopo gli Europei: non ha mai allenato in Premier League

L'Inghilterra ha scelto Lee Carsley come successore dei Southgate: è stato promosso dall'Under 21, con cui ha vinto l'Europeo.

Sulla scia di altre rappresentative, basti pensare alla Spagna Campione d'Europa, l'Inghilterra - battuta in finale proprio dalla Roja - ha scelto di affidare la panchina della Nazionale ad un tecnico proveniente dalle selezioni giovani, ovvero Lee Carsley.

Nel pomeriggio del 9 agosto, infatti, l'Inghilterra ha annunciato Carsley come successore di Soutghate, dimissionario dopo la sconfitta contro la Spagna negli ultimi Europei. A proposito di tornei continentali, il nuovo ct ha vinto quello Under 21 nel 2023, guadagnandosi ora la promozione per provare ad interrompere la maledizione della rappresentativa principale.

Carsley non è un nome conosciuto all'estero e non è sulla bocca di tutti in Inghilterra. Il motivo? Escludendo l'avventura vincente con l'Under 21, è sempre stato tra le retrovie, di fatto mai allenando in Premier League come tecnico in capo.