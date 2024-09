Chi è Le Douaron, l'attaccante che ha rinunciato alla Champions League per giocare in Serie B

Colpo last minute del Palermo, Le Douaron ha rinunciato alla possibilità di disputare la Champions League col Brest.

Rinunciare alla possibilità di giocare per la prima volta in carriera la Champions League per ripartire dalla Serie B.

Una scelta controcorrente per tanti, non per Jeremy Le Douaron, colpo last minute del Palermo targato City Football Group, che su di lui ha investito 4 milioni di euro.

Le Douaron quest'anno avrebbe giocato la Champions col Brest ma ha preferito accettare l'offerta dei rosanero che puntano anche su di lui per tornare finalmente in Serie A.

La storia di Le Douaron, d'altronde, è già ricca di brusche frenate e veloci ripartenze. Proprio come quelle che i tifosi siciliani si augurano di vedere sulla fascia al 'Renzo Barbera'.