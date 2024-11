Chi è Julio Soler, il gioiello dell'Argentina che piace a Liverpool e Manchester United

Il talentuoso terzino sembra destinato a sbarcare in Europa nel corso della prossima stagione: sirene inglesi per lui.

La Premier League, e in particolare il Manchester United, hanno una lunga tradizione di giocatori argentini di successo: i Red Devils hanno spesso pescato dal vivaio dell’Albiceleste, portando a Old Trafford stelle come Juan Sebastian Veron, Gabriel Heinze, Carlos Tevez e Angel Di Maria.

Secondo le ultime indiscrezioni, il club di Manchester avrebbe messo gli occhi su un altro promettente talento argentino: si tratta di Julio Soler.

Nonostante abbia solo 19 anni, il terzino sinistro si è messo particolarmente in mostra durante le ultime Olimpiadi ed ha già ricevuto la convocazione nella nazionale maggiore: anche il Liverpool è fortemente interessato al giovane, e una possibile asta tra i due club inglesi potrebbe infiammare il prossimo mercato estivo.