Chi è Jean-Clair Todibo, il difensore accostato alla Juventus e che piace a Giuntoli

Todibo è un profilo che piace a Giuntoli per la difesa della Juventus: l'ostacolo è rappresentato dai costi elevati dell'operazione.

Non solo Khephren Thuram: la Juventus potrebbe pescare a piene mani dal Nizza anche per quanto riguarda il rinforzamento del reparto difensivo, dove Jean-Clair Todibo rappresenta un'opzione da tenere in stretta considerazione.

Come riportato da 'Sky Sport', l'ex Barcellona è uno degli elementi più apprezzati da Cristiano Giuntoli, che però dovrà vedersela con gli elevati costi di un'operazione che si preannuncia tutt'altro che semplice da portare a termine.

Non è comunque da escludere un tentativo per il 24enne difensore centrale, uno dei profili più interessanti messi in mostra dal Nizza nell'ultima stagione di Ligue 1.