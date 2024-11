Chi è Jake Paul, il pugile e content creator che sfida Mike Tyson: altezza, peso e record negli incontri di boxe

Nelle prime ore di sabato 16 novembre Jake Paul sfida Mike Tyson per l'incontro di pugilato più atteso dell'anno: da Youtube alla boxe.

Jake Paul contro Myke Tyson: nelle prime due settimane di novembre non si parla d'altro.

Dopo più di dieci anni, Iron Mike torna sul ring, in terra texana, per sfidare il content creator divenuto pugile da un po' di tempo. La sfida, osteggiata da molti e attesa con trepidazione da altri, illuminerà Arlington nelle prime ore di sabato 16 novembre.

Se Mike Tyson è uno degli sportivi più famosi degli ultimi quarant'anni, Jake Paul, per chi non conosce il mondo del web britannico e statunitense, non è certo un nome noto, considerando anche i pochi incontri di pugilato dal 2020 al 2024.