Chi è Jack Clarke, l'obiettivo della Lazio per l'attacco

Il classe 2000 è cresciuto nel Leeds e ha esordito nel 2018 con Bielsa. Nel 2020 Mourinho disse: "Vediamo se la m**** sei tu o oppure il QPR".

Cercasi goal. La Lazio di Maurizio Sarri continua ad essere sterile in fase offensiva e la sfida contro il Napoli di ieri sera ha portato alla ribalta ancora una volta la difficoltà dei biancocelesti nell’arrivare alla conclusione.

Contro i partenopei, Castellanos e compagni hanno totalizzato un solo tiro nello specchio, proprio dell’ex Girona. Troppo poco per una squadra che vuole lottare fino in fondo per il quarto posto.

Per questo motivo, la dirigenza della Lazio è a lavoro in queste ultime ore di mercato per provare a regalare a Sarri un’alternativa in più in avanti con un nuovo esterno da aggiungere alla batteria formata da Zaccagni, Pedro, Felipe Anderson e Isaksen.

Il nome in cima alla lista del club biancoceleste è quello di Jack Clarke, esterno offensivo classe 2000 in forza al Sunderland.

La Lazio ha già presentato un’offerta per lui e dopo il no dei Black Cats è pronta a tornare alla carica per provare a chiudere l’operazione prima del gong, fissato al 1 febbraio alle ore 20.

Ma chi è l’obiettivo di mercato della formazione capitolina?