Chi è Issiaka Kamate, il centrocampista dell'Inter lanciato da Chivu per il match contro il Torino

Il centrocampista francese titolare per la prima volta nell'Inter, in campo per la sfida di Coppa Italia contro il Torino.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, poi mandato in prestito prima in Portogallo e successivamente in Serie B, Issiaka Kamate è pronto ora a ritagliarsi un ruolo da protagonista in maglia nerazzurra: dopo l'Inter Under 23, il debutto in prima squadra.

Cristian Chivu - che lo aveva già allenato ai tempi della Primavera  - ha scelto di portarlo con sé per l’amichevole estiva contro il Monaco, segnale di fiducia e attenzione nei suoi confronti, per poi schierarlo a sorpresa titolare nei quarti di Coppa Italia contro il Torino.

Ma chi è davvero Issiaka Kamate? Ecco la carriera e le caratteristiche tecniche del classe 2004 nerazzurro.

  • CHI È ISSIAKA KONATE?

    Issiaka Kamate è un calciatore francese nato a Aulnay-sous-Bois, vicino a Parigi, il 2 agosto 2004.

    Kamate è cresciuto nel settore giovanile del Montfermeil prima e dell'Inter poi, dove in Primavera è stato allenato proprio da Cristian Chivu.

    Nell'ultima stagione i nerazzurri lo hanno girato in prestito prima all'AVS FS in liga portoghese, poi al Modena in Serie B.

  • RUOLO E CARATTERISTICHE TECNICHE

    Kamate è una mezz'ala molto duttile, che sa occupare diversi ruoli del centrocampo.

    Lui stesso, in un'intervista alla Gazzetta di Modena dello scorso 6 marzo, si è descritto così: 

    "Sono un centrocampista d’attacco, che può giocare come mezzala, come quinto, trequartista e anche esterno. Sono uno che si trova bene in questi ruoli, ma soprattutto so adattarmi alle richieste dell’allenatore."

  • LA STAGIONE DI KAMATE

    Nell'ultima stagione, Kamate ha giocato in prestito prima all’AVS, da agosto a gennaio, poi al Modena da febbraio fino al termine del campionato.

    Con i portoghesi ha collezionato otto presenze in campionato e una in coppa, mentre con gli emiliani ha disputato dieci partite in Serie B.

    Nel 2025/2026 Kamate ha giocato 26 partite con l'Inter Under 23, risultando uno dei migliori con 5 goal segnati.

  • "CON CHIVU SONO CRESCIUTO COME PERSONA"

    Sempre nel corso dell'intervista rilasciata alla Gazzetta di Modena lo scorso marzo, il classe 2004 aveva elogiato la guida del suo attuale allenatore in prima squadra:
    "Nei primi due anni ho avuto Zanchetta col quale mi trovavo bene, poi in Primavera Chivu, che mi ha insegnato tanto e col quale sono cresciuto parecchio, anche come persona".

