Chi è Issiaka Kamate, il centrocampista dell'Inter lanciato da Chivu per il match contro il Torino

Sempre nel corso dell'intervista rilasciata alla Gazzetta di Modena lo scorso marzo, il classe 2004 aveva elogiato la guida del suo attuale allenatore in prima squadra:

"Nei primi due anni ho avuto Zanchetta col quale mi trovavo bene, poi in Primavera Chivu, che mi ha insegnato tanto e col quale sono cresciuto parecchio, anche come persona".