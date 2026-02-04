Chi è Issiaka Kamate, il centrocampista dell'Inter lanciato da Chivu per il match contro il Torino

Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, poi mandato in prestito prima in Portogallo e successivamente in Serie B, Issiaka Kamate è pronto ora a ritagliarsi un ruolo da protagonista in maglia nerazzurra: dopo l'Inter Under 23, il debutto in prima squadra.
Cristian Chivu - che lo aveva già allenato ai tempi della Primavera - ha scelto di portarlo con sé per l’amichevole estiva contro il Monaco, segnale di fiducia e attenzione nei suoi confronti, per poi schierarlo a sorpresa titolare nei quarti di Coppa Italia contro il Torino.
Ma chi è davvero Issiaka Kamate? Ecco la carriera e le caratteristiche tecniche del classe 2004 nerazzurro.