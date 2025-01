Chi è il portiere titolare dell'Udinese dopo l'infortunio di Okoye: Sava o Selvik? Le gerarchie tra i pali

L’Udinese ha annunciato l’ingaggio del portiere norvegese Egil Selvik: è lui il nuovo titolare, o toccherà ancora a Sava?

L’Udinese, nel corso della sessione invernale di calciomercato, ha deciso di rafforzare la batteria dei suoi portieri.

Il primo colpo piazzato dal club friulano a gennaio consente a Kosta Runjaic di contare su un estremo difensore in più, visto che per alcuni mesi ancora sarà costretto a fare i conti con l’assenza per infortunio di Maduka Okoye.

La scelta è ricaduta su Egil Selvik, un elemento che porta con sé un buon bagaglio d’esperienza e che dal 2023 è entrato nel giro della Nazionale maggiore norvegese.

L'articolo prosegue qui sotto

Sarà lui il nuovo portiere titolare dell’Udinese o dovrà contendere il posto a Razvan Sava?