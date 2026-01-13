Chi è il nuovo allenatore del Manchester United: tutto su Michael Carrick, il dopo Amorim

Il Manchester United riparte da una delle leggende del suo glorioso passato. Dopo l’esonero di Amorim e la parentesi Darren Fletcher, i Red Devils hanno scelto Michael Carrick come traghettatore fino al termine della stagione.
Michael Carrick ha superato la concorrenza di un’altra leggenda del club, ovvero Ole Gunnar Solskjaer: toccherà a lui il compito di provare a riportare in alto la squadra.
Carrick torna così a Old Trafford, stadio che conosce benissimo visti i suoi trascorsi da calciatore: inoltre già in passato, proprio dopo l’esonero di Ole Gunnar Solskjaer, ha guidato la squadra per 3 partite come allenatore ad interim, prima di lasciare la panchina a Ralf Rangnick.