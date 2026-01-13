Chi è il nuovo allenatore del Manchester United: tutto su Michael Carrick, il dopo Amorim

A ottobre 2022 Michael Carrick è divenuto l’allenatore del Middlesbrough, club che ha portato dal 21esimo al quarto posto in Championship, assicurandosi un posto nei play-off, dove è stato eliminato in semifinale dal Coventry City.

Nella stagione seguente è arrivato in semifinale di EFL Cup, venendo eliminato dal Chelsea e ha chiuso il campionato all’ottavo posto. Al termine della stagione 2024/2025, culminata con il decimo posto in campionato, il club ha interrotto la sua avventura in panchina.