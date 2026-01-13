Pubblicità
Pubblicità
Michael Carrick Manchester UnitedGetty
Nino Caracciolo

Chi è il nuovo allenatore del Manchester United: tutto su Michael Carrick, il dopo Amorim

Il Manchester United ha scelto Michael Carrick per traghettare la squadra fino al termine della stagione: conosciamo meglio il nuovo allenatore dei Red Devils.

Pubblicità

Il Manchester United riparte da una delle leggende del suo glorioso passato. Dopo l’esonero di Amorim e la parentesi Darren Fletcher, i Red Devils hanno scelto Michael Carrick come traghettatore fino al termine della stagione.

Michael Carrick ha superato la concorrenza di un’altra leggenda del club, ovvero Ole Gunnar Solskjaer: toccherà a lui il compito di provare a riportare in alto la squadra.

Carrick torna così a Old Trafford, stadio che conosce benissimo visti i suoi trascorsi da calciatore: inoltre già in passato, proprio dopo l’esonero di Ole Gunnar Solskjaer, ha guidato la squadra per 3 partite come allenatore ad interim, prima di lasciare la panchina a Ralf Rangnick.

  • CHI È CARRICK: UNA LEGGENDA DELLO UNITED

    Michael Carrick è stato una delle leggende del Manchester United, club con cui ha collezionato complessivamente 464 partite impreziosite da 24 goal e 35 assist. Mediano bravissimo in fase di intercetto, il 44enne inglese ha vinto tutto con i Red Devils: dalla Champions League nella stagione 2007-2008, al Mondiale per Club, oltre ad aver alzato per 5 volte il trofeo della Premier League e l’Europa League nel 2016/2017.

    • Pubblicità

  • ERA UNO DEI PUPILLI DI FERGUSON

    Carrick, che si è ritirato nel 2018, era uno dei pupilli di Sir Alex Ferguson e anche questo avrebbe inciso sulla scelta dello United o almeno così sostengono i media inglesi. Suo il figlio Jaycey è tesserato nell'Academy dello United, segnale di un legame con il mondo Red Devils che non si è mai interrotto.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • È GIÀ STATO SULLA PANCHINA DELLO UNITED

    Una volta appesi gli scarpini al chiodo ha iniziato fin da subito la carriera di allenatore, lavorando come vice prima di Mourinho e poi di Solskjaer per tre anni proprio allo United. A novembre 2021 è stato l’allenatore ad interim dei Red Devils per tre partite (2 vittorie e un pareggio) dopo l’esonero di Solskjaer, prima di lasciare la panchina a Ralf Rangnick.

  • AL MIDDLESBROUGH L'ULTIMA ESPERIENZA

    A ottobre 2022 Michael Carrick è divenuto l’allenatore del Middlesbrough, club che ha portato dal 21esimo al quarto posto in Championship, assicurandosi un posto nei play-off, dove è stato eliminato in semifinale dal Coventry City.

    Nella stagione seguente è arrivato in semifinale di EFL Cup, venendo eliminato dal Chelsea e ha chiuso il campionato all’ottavo posto.  Al termine della stagione 2024/2025, culminata con il decimo posto in campionato, il club ha interrotto la sua avventura in panchina.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • COSA PORTA ALLO UNITED

    Michael Carrick conosce benissimo l’ambiente e ha le qualità morali e caratteriali per prendere in mano uno spogliatoio sicuramente non facile da gestire come quello del Manchester United. L’ex mediano gode infatti della stima e del rispetto di tutto il mondo Red Devils; il nuovo allenatore non porterà nuovi collaboratori nel suo staff e non ha chiesto nessun bonus in caso di qualificazione in Champions.

  • IL NUOVO ESORDIO CONTRO IL CITY

    Michael Carrick farà il suo esordio sulla panchina dello United in una delle sfide più attese dai tifosi, il derby di Premier League contro il Manchester City in programma sabato 17 gennaio. Nella sua carriera da allenatore, Carrick ha utilizzato principalmente il 4-2-3-1 come modulo base.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Manchester City crest
Manchester City
MCI
0