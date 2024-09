Chi è Igor Jesus: l’attaccante con un passato a Dubai convocato per le prossime gare del Brasile

Attaccante dalla carriera particolare, è la grande sorpresa proposta da Dorival Junior per le sfide contro Cile e Perù.

Si chiama Igor Jesus, ha 23 anni, è un giocatore relativamente poco noto ai più, ma è anche la grande sorpresa proposta da Dorival Junior per le prossime sfide che vedranno protagonista il Brasile.

La Nazionale verdeoro tornerà infatti in campo ad ottobre per sfidare il Cile (in trasferta l’11) ed il Perù (in casa il 16) in due sfide valide per le qualificazioni ai prossimi Campionati del Mondo e nella lista dei convocati figura anche l’attaccante che da qualche mese milita nel Botafogo.

Una decisione a sorpresa, ma in un certo senso anche obbligata, quella presa dal commissario tecnico brasiliano che ha dunque deciso di dare fiducia ad un giocatore dalla carriera particolare, la cui chiamata in Nazionale era stata chiesta a gran voce da molti appassionati in Brasile.

Ma chi è Igor Jesus?