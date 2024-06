Chi è Heurtaux, telecronista di Croazia-Albania: dalla Serie A al commento su Sky per gli Europei

Ex difensore di Serie A, Heurtaux è la seconda voce per la partita dell'Albania contro la Croazia.

Nella squadra Sky di Euro 2024 c'è anche Thomas Heurtaux. L'ex difensore, infatti, è tra le seconde voci in sede di telecronaca per gli Europei attualmente in scena di Germania.

In occasione della partita tra Albania e Croazia del gruppo B, di cui fa parte anche l'Italia, Heurtaux accompagna il telecronista principale Marinozzi in qualità di seconda voce.

Per Heurtaux una nuova parte della propria carriera calcistica, dall'altra parte: dopo gli anni da giocatore, il ruolo di seconda voce per commentare gli Europei 2024 in Germania.