La Roma ha il suo nuovo difensore centrale, arriva Mario Hermoso: non ha rinnovato con l'Atletico, ci avevano pensato Inter e Napoli.

C'era ancora spazio per un acquisto in casa Roma, che finalmente ha trovato il suo nuovo difensore centrale dopo tante trattative saltate come quella per Kevin Danso e Tiago Djalò.

Arriva Mario Hermoso a parametro zero dopo il mancato rinnovo dello spagnolo con l'Atletico Madrid, squadra in cui giocava da anni. In estate altri club italiani come Inter e Napoli avevano pensato a lui.

Daniele De Rossi aspettava il rinforzo nel reparto arretrato da settimane considerando anche l'addio di Chris Smalling, che ormai era fuori dal progetto giallorosso e si trasferirà in Arabia Saudita.

Ma che acquisto ha fatto la Roma? La carriera, i numeri e le nuove gerarchie dei giallorossi in difesa.