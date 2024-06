Chi è il giocatore della Romania con i capelli blu? Andrei Ratiu e il look stile Sonic

L'esterno del Rayo Vallecano si è ispirato al celebre personaggio videoludico in virtù della sua velocità. Chiedere a Vinicius.

Gli Europei, come i Mondiali, danno la possibilità al grande pubblico di conoscere giocatori poco conosciuti o comunque non ancora protagonisti di una fama mondiale. Euro 2024 è un torneo che non fa eccezione, tra tifosi di altre nazioni che vengono a conoscenza di avversari mai sentiti prima o che all'improvviso si rendono conto di curiosità interessanti che coinvolgono gli stessi.

Tra i più chiacchierati giocatori di Euro 2024 c'è il 25enne Andrei Florin Ratiu, esterno destro titolarissimo della Romania che all'esordio ha battuto agevolmente l'Ucraina per 3-0.

La sua caratteristica principale in campo è la velocità, ma il grande pubblico si è interessato a lui soprattutto per la chioma blu sfoggiata durante la partita d'esordio agli Europei tedeschi.