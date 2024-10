Chi è Gil Puche, il difensore convocato dalla Juventus per la partita di oggi contro il Parma: età, ruolo e caratteristiche

Juventus vs Parma Calcio 1913

Nuovo nome nella lista dei convocati di Thiago Motta, per la difesa arriva anche Gil Puche vista la coperta corta al centro.

Con Bremer infortunato, e in attesa del mercato di gennaio, la Juventus deve attingere dalla squadra Primavera e Next Gen per le prossime partite di campionato.

Contro il Parma, per il decimo turno, è stato infatti convocato il giovanissimo Gil Puche, centrale bianconero che ha convinto Thiago Motta.

Gil Puche è uno dei tanti nuovi giovani che Thiago Motta ha scelto di chiamare in prima squadra, con alcuni già celeberrimi per i tifosi bianconeri. Su tutti Mbangula e Savona, parte integrante del team al pari di Rouhi, convocato in pianta stabile dell'ex mister del Bologna.