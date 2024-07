Chi è George Russell: la F1, il capolavoro nel GP del Belgio e il tifo per il Wolverhampton

Il pilota Mercedes, autore di una gara incredibile a Spa-Francorchamps, segue parecchio il calcio, come da lui stesso ammesso.

Sono stati giri vissuti "col cuore in gola", quelli finali a Spa-Francorchamps, ma il talento di George Russell non è certo una scoperta dell'ultim'ora. Anzi.

Il pilota britannico, sin dal suo impatto in Formula 1, ha sempre indossato i panni di "predestinato", e in un certo senso sta ripagando le attese, soprattutto adesso che la Mercedes è tornata a "girare" come un tempo.

La vittoria nel GP del Belgio di F1, poi tolta per squalifica, insomma, restituisce un po' di luce sulle prospettive di un ragazzo che, tra le sue passioni, ha anche il calcio. Sì, proprio da tifoso.