Chi è Fortunato Krediet, il colpo della Juventus per il futuro: il classe 2010 arriva dal Feyenoord, dove gioca e la carriera

La Juventus prosegue il lavoro su due fronti, tra le trattative immediate per rinforzare la squadra di Luciano Spalletti e le operazioni in prospettiva.
Mentre prosegue il pressing per Youssef En-Nesyri, con il direttore sportivo Ottolini in Turchia per trattare con il Fenerbahce l’acquisizione dell’attaccante marocchino con la formula del prestito con diritto di riscatto, dall’altra parte la società bianconera è pronta a piazzare un colpo per il futuro:
Il club bianconero ha, infatti, individuato in Fortunato Krediet un investimento mirato per il settore giovanile.
il talento classe 2010 del Feyenoord è ormai a un passo dal trasferimento a Torino, con la scelta del giovane che avrebbe sorpreso l’ambiente di Rotterdam.