Juventus Logo DESKTOPGetty
Alessandro De Felice

Chi è Fortunato Krediet, il colpo della Juventus per il futuro: il classe 2010 arriva dal Feyenoord, dove gioca e la carriera

Il centrocampista classe 2010 lascia Rotterdam per Torino: percorso, caratteristiche e retroscena della scelta che sorprende l’Olanda.

La Juventus prosegue il lavoro su due fronti, tra le trattative immediate per rinforzare la squadra di Luciano Spalletti e le operazioni in prospettiva. 

Mentre prosegue il pressing per Youssef En-Nesyri, con il direttore sportivo Ottolini in Turchia per trattare con il Fenerbahce l’acquisizione dell’attaccante marocchino con la formula del prestito con diritto di riscatto, dall’altra parte la società bianconera è pronta a piazzare un colpo per il futuro: 

Il club bianconero ha, infatti, individuato in Fortunato Krediet un investimento mirato per il settore giovanile. 

il talento classe 2010 del Feyenoord è ormai a un passo dal trasferimento a Torino, con la scelta del giovane che avrebbe sorpreso l’ambiente di Rotterdam.

  • CHI È KREDIET

    Fortunato Krediet è un centrocampista classe 2010 già ben strutturato fisicamente, nonostante abbia compiuto 16 anni soltanto l’8 gennaio. 

    Attualmente nel vivaio del Feyenoord, Krediet è un giocatore dotato di qualità utili anche in fase difensiva e con margini di crescita notevoli.

  • NO AL FEYENOORD PER IL RINNOVO

    Secondo quanto riferiscono fonti olandesi, il Feyenoord stava provando a blindare Fortunato Krediet con un contratto triennale, ma il giovane classe 2010 avrebbe preferito accettare la proposta della Juventus.

    Krediet ha impressionato fin dal suo arrivo nel 2024 nella formazione olandese, che voleva trattenerlo a tutti i costi. 

    Ma l'offerta della Juventus sarebbe diventata talmente concreta da spingere il giocatore a preferire l’avventura italiana rispetto alla permanenza al Feyenoord, situazione che per club di Rotterdam rappresenta una perdita pesante per la società olandese.

  • LA CARRIERA DI KREDIET

    Prima di entrare nel vivaio del Feyenoord, Krediet aveva già attraversato un percorso formativo articolato, vestendo le maglie di Zeeburgia, PSV e Utrecht. 

    Il classe 2010 curriculum vanta anche esperienza con l’Olanda Under 16, con cui ha disputato tre partite.

  • KREDIET ALLA JUVE, COSA MANCA

    Secondo le ultime indiscrezioni, il trasferimento di Fortunato Krediet alla Juventus potrebbe concretizzarsi già in questa sessione di mercato. 

    Il centrocampista classe 2010 potrebbe iniziare a Torino una nuova fase della carriera, con la possibilità di crescere all’interno del settore giovanile bianconero e, con il tempo, tentare il salto verso il calcio dei ‘grandi’.

  • LE REAZIONI IN OLANDA

    La decisione di Krediet di rifiutare l’offerta triennale del Feyenoord per accettare il corteggiamento della Juventus ha colto di sorpresa i dirigenti olandesi, convinti di riuscire a trattenerlo grazie al ruolo centrale che stava assumendo nel vivaio. 

    La sua crescita non era passata inosservata e l’interesse della Juventus aveva assunto contorni sempre più concreti negli ultimi giorni, fino a orientare definitivamente la scelta del giocatore.

