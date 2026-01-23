Chi è Fortunato Krediet, il colpo della Juventus per il futuro: il classe 2010 arriva dal Feyenoord, dove gioca e la carriera

La decisione di Krediet di rifiutare l’offerta triennale del Feyenoord per accettare il corteggiamento della Juventus ha colto di sorpresa i dirigenti olandesi, convinti di riuscire a trattenerlo grazie al ruolo centrale che stava assumendo nel vivaio.

La sua crescita non era passata inosservata e l’interesse della Juventus aveva assunto contorni sempre più concreti negli ultimi giorni, fino a orientare definitivamente la scelta del giocatore.