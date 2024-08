Chi è Fermin Lopez, il gioiello del Barcellona che trascina la Spagna alle Olimpiadi

La Spagna vola in semifinale alle Olimpiadi trascinata dalla doppietta del centrocampista del Barcellona, sempre più uomo copertina.

La Spagna vola in semifinale alle Olimpiadi di Parigi - dopo aver superato 3-0 il Giappone - con il chiaro intento di suggellare un'estate che per la Roja sarebbe a dir poco storica: dopo gli Europei vinti in Germania, l'Under 23 iberica punta a coronare anche il sogno olimpico.

Tra i protagonisti assoluti di questa cavalcata, una menzione d'onore la merita tutta Fermin Lopez, autentico trascinatore dei suoi e autore di una doppietta in semifinale.

E' lui, senza alcun dubbio, l'uomo copertina della Spagna olimpica che mette nel mirino la medaglia d'oro che verrà assegnata il prossimo 9 agosto.