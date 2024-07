Chi è Fer Lopez, il talento che la Juventus contende al Real Madrid

La Juventus si è iscritta alla corsa per Fer Lopez, trequartista del Celta Vigo B: anche il Real Madrid è sulle tracce del 20enne.

In Spagna è considerato uno dei giovani più in vista in ottica futura, per il quale non è da escludere un'asta che potrebbe coinvolgere anche diverse big a livello internazionale: Fer Lopez sta facendo parlare di sé e, stavolta, non per le sue giocate.

Come riportato da 'Relevo', alla corsa per l'acquisto del talento del Celta Vigo B si è iscritta anche la Juventus, che dovrà vedersela con Villarreal e, soprattutto, Real Madrid.

Il tutto inquadrato all'interno di un contesto contrattuale che spaventa i tifosi del Celta Vigo, terrorizzati dall'idea di perdere un potenziale campione che non ha ancora esordito con la prima squadra.