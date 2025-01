Chi è Fellipe Jack, il talento del Como che Fabregas potrebbe schierare titolare contro l’Atalanta

Approdato al Como nel gennaio del 2024, ha già esordito in Serie A: è cresciuto nel Palmeiras dopo essere partito dal futsal.

Si chiama Fellipe Jack, è brasiliano, ha da poco compiuto diciannove anni e a breve potrebbe vivere una delle giornate più importanti della sua giovane carriera.

Il Como scenderà in campo sabato per ospitare l’Atalanta in una sfida valida per il ventiduesimo turno di Serie A e per l’occasione Cesc Fabregas potrebbe garantirgli una maglia da titolare.

A svelarlo è stato lo stesso tecnico spagnolo nel presentare la gara: “Fellipe Jack è un difensore centrale, ma per un primo approccio con i grandi io lo vedo meglio da terzino”.

Un esordio dal 1’ reso possibile dal fatto che Alberto Moreno ha sì recuperato dal problema fisico che lo ha costretto a saltare le ultime partite, ma è anche reduce da settimane nelle quali ha dovuto rinunciare a scendere in campo per in ben cinque occasioni a causa di infortuni muscolari.