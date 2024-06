Chi è Douglas Luiz, il centrocampista nel mirino della Juventus per la prossima stagione

Juventus forte su Douglas Luiz, centrocampista in forza all'Aston Villa dove potrebbe finire McKennie.

Proseguono le grandi manovre della Juventus per programmare il prossimo futuro: in attesa dell'annuncio di Thiago Motta in qualità di nuovo allenatore, il direttore sportivo Giuntoli è al lavoro per puntellare la rosa.

Mirino puntato in particolare sul centrocampo, dove è sempre più 'caldo' il profilo di Douglas Luiz, vero e proprio punto di forza dell'Aston Villa che, con Unai Emery alla guida, si è assicurato un posto nella Champions League 2024/25.

Un'operazione di mercato in cui potrebbe finire anche Weston McKennie, molto gradito ai 'Villans' e ritenuto sacrificabile dalla dirigenza juventina.