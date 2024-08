Doué è un nuovo giocatore del PSG: affare da oltre 50 milioni complessivi

Il PSG accoglie Doué dal Rennes: in passato era stato accostato anche al Napoli di Conte.

Altro innesto 'giovane' per il PSG, da tempo alle prese con una nuova politica sulla campagna acquisti: è ufficiale l'ingaggio di Désiré Doué.

Solo 19 anni per il talento cresciuto nel settore giovanile del Rennes, il club in cui si è messo in mostra a livello professionistico catturando l'attenzione delle migliori società, in primis dei campioni di Francia.

Un ulteriore tassello che va a rinforzare la rosa a disposizione di Luis Enrique, ormai orfana di Mbappé che è subito andato a segno all'esordio ufficiale con la maglia del Real Madrid in finale di Supercoppa Europea.