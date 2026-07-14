Chi è Djed Spence, jolly nel mirino dell'Inter: i sei mesi al Genoa, il Tottenham, i Mondiali, i rimproveri virali di Tuchel

C'è anche Djed Spence nella lista dei tanti esterni valutati dall'Inter in queste ore. Le ore sempre piuttosto convulse nella caccia al nuovo esterno a tutta fascia, che dopo l'addio di Dumfries non è ancora stato trovato.
La storia è nota: Palestra doveva arrivare ma alla fine se n'è andato al Chelsea, mentre Khalaili non ha ricevuto l'idoneità del CONI e tutto è saltato. E così, ecco spuntare anche il jolly della Nazionale inglese, attualmente impegnato ai Mondiali con i Tre Leoni.
Ma chi è Spence? Tutto sul possibile nuovo giocatore dell'Inter, alternativa ad altri nomi forti come il fiorentino Dodô e soprattutto Guela Doué, fratello di Desiré.
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