Chi è Diogo Leite, il difensore mancino che piace al Milan

Diogo Leite nel mirino del Milan: può essere il nuovo rinforzo difensivo per Fonseca.

Nuovo nome per la difesa del Milan, che nella prossima stagione sarà allenato da Paulo Fonseca: nel mirino del club rossonero è finito Diogo Leite.

Connazionale dell'ex tecnico della Roma, si tratta di un profilo che rispecchia l'identikit messo a punto dalla società meneghina: ancora giovane e con margini di miglioramento, il classico elemento che ha tutte le carte in regola per non deludere le attese.

Diogo Leite potrebbe rappresentare il rinforzo giusto per una difesa che ha da poco salutato Kjaer, reduce dall'addio a scadenza di contratto.