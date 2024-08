Chi è David Neres, probabile rinforzo del Napoli: l'acquisto da record, le meraviglie con l'Ajax, le zero partite allo Shakhtar

Il Napoli è ormai sempre più vicino a chiudere l'operazione David Neres col Benfica: tutto sul mancino ventisettenne.

La nuova alternativa a Matteo Politano è ormai pronta: David Neres è a un passo dal Napoli. Sarà con ogni probabilità lui il prossimo rinforzo messo a disposizione della dirigenza ad Antonio Conte, preoccupato dopo la faticosa qualificazione in Coppa Italia contro il Modena.

In attesa di rimpolpare ulteriormente la rosa in mezzo al campo, magari con Billy Gilmour, e di capire come finirà l'annosa questione della staffetta tra Victor Osimhen e Romelu Lukaku, Neres è pronto a indossare la maglia del Napoli: accordo ai dettagli con lui, vicino al Benfica. Che intanto non l'ha convocato per la partita di questa sera contro il Famalicão.

Ma chi è David Neres? Dove giocherebbe nel Napoli? Tutto sul probabile nuovo giocatore dei partenopei.