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Chi è Curtis Jones e perché l'Inter lo vuole: ruolo e caratteristiche, duttilità in mediana per Chivu

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C. Jones

Inter su Curtis Jones, già accostato ai nerazzurri a gennaio e ora obiettivo per la prossima stagione: una vita nel Liverpool, ma ora può essere arrivato il momento dei saluti.

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Di nuovo lui. Come a gennaio, Curtis Jones è tornato prepotentemente nel mirino dell'Inter. Qualche mese fa non se n'è fatto nulla, stavolta invece potrebbe essere la volta buona per vederlo a Milano in maglia nerazzurra.

Un affare legato magari alla possibile cessione di uno dei centrocampisti attualmente in rosa. Come Davide Frattesi,mai come ora destinato all'addio dopo l'ennesima stagione vissuta più in panchina che in campo.

Ma chi è Jones? Tutto sul centrocampista del Liverpool, per il quale si tratterebbe della prima esperienza in assoluto al di fuori della sua città natale, dove ha trascorso l'intera vita calcistica all'insegna del 'red'.

  • CHI È CURTIS JONES

    Nato a Liverpool il 30 gennaio 2001, Jones è entrato a far parte dell'Academy dei 'Reds' a nove anni: dopo aver vestito le maglie di tutte le formazioni giovanili, nella stagione 2018/19 ha fatto conoscenza con le dinamiche della prima squadra, esordendo agli ordini dell'allora tecnico Jurgen Klopp.

    Dopo essersi diviso con l'Under 23, Jones è entrato a far parte a tutti gli effetti della rosa dei 'grandi': a partire dal 2020/21 è uno dei punti di forza della compagine del Merseyside, con cui ha accumulato presenze ed esperienza anche a livello internazionale.

    L'esordio con la nazionale inglese, invece, è arrivato relativamente tardi: il 14 novembre 2024 ha debuttato (con goal) in Nations League sul campo della Grecia, la prima di sei apparizioni con la maglia dei 'Tre Leoni'.

    In questa stagione, che per il Liverpool non è stata positiva nonostante la qualificazione in Champions League, Jones ha collezionato 49 presenze con 3 reti e 3 assist. 34 partite le ha collezionate in Premier League.

    Jones non è stato invece incluso da Thomas Tuchel nell'elenco dei convocati per i Mondiali: non indossa la casacca dell'Inghilterra, con cui ha messo assieme 6 presenze, dal giugno del 2025.

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  • PERCHÉ L'INTER VUOLE CURTIS JONES

    Riferirsi a Jones soltanto come sostituto di Frattesi è alquanto riduttivo: il giocatore del Liverpool è una sorta di 'tuttocampista', un centrocampista moderno abituato a grandi sforzi nell'arco delle partite e dotato di una buona tecnica nei passaggi.

    Al Liverpool ha giocato come mediano e mezzala, ruoli che si sposano alla perfezione col 3-5-2 valorizzato da Chivu; all'occorrenza, però, può agire anche alle spalle delle punte sulla trequarti, una variante gradita al tecnico rumeno.

    Alla base, dunque, c'è una duttilità che farebbe decisamente comodo all'ex difensore: Jones non sarebbe una semplice alternativa, ma qualcosa di più.

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  • COSA MANCA PER CURTIS JONES ALL'INTER

    A gennaio l'Inter ha proposto un prestito con diritto di riscatto fissato a 40 milioni e ha il benestare dello stesso Jones, d'accordo a tentare la prima avventura al di fuori di Liverpool nella squadra affrontata lo scorso 9 dicembre in Champions League.

    A mancare è stato però il via libera del Liverpool, che avrebbe voluto cautelarsi con il rinnovo del contratto del calciatore. Contratto che scade tra non molto, ovvero tra un anno, il 30 giugno del 2027.

    I Reds alla fine non sono disposti a lasciar partire il proprio giocatore con questa formula: la trattativa sarebbe potuta andare in porto solamente a titolo definitivo, scenario che alla fine non si è verificato.

    Qualche mese dopo, considerando l'avvicinarsi della scadenza del contratto, il Liverpool è a un bivio ed è disposto a lasciar partire Jones. Secondo la Gazzetta dello Sport, gli inglesi hanno chiesto 30 milioni al Galatasaray, altro club interessato; l'Inter si è invece fermata a 20. Una distanza colmabile, considerando come Chivu stia spingendo per avere il giocatore nella propria rosa.

  • COSA HA VINTO CURTIS JONES IN CARRIERA

    Palmares di tutto rispetto per Jones che, nonostante i 25 anni, ha già vinto 'qualcosina': dopo la Coppa del mondo per club FIFA portata a casa nel 2019, il classe 2001 ha visto crescere la bacheca dei trofei del Liverpool. Nello specifico con due Premier League e altrettante Carabao Cup, senza dimenticare una FA Cup e un Community Shield.

    A Milano, dunque, arriverebbe un vincente per rinforzare una squadra già vincente. Un gruppo che, dopo la conquista dello Scudetto abbinata alla Coppa Italia, non ha alcuna intenzione di fermarsi qui e spera ora di aprire un ciclo in Serie A.

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