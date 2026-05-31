Chi è Curtis Jones e perché l'Inter lo vuole: ruolo e caratteristiche, duttilità in mediana per Chivu

A gennaio l'Inter ha proposto un prestito con diritto di riscatto fissato a 40 milioni e ha il benestare dello stesso Jones, d'accordo a tentare la prima avventura al di fuori di Liverpool nella squadra affrontata lo scorso 9 dicembre in Champions League.

A mancare è stato però il via libera del Liverpool, che avrebbe voluto cautelarsi con il rinnovo del contratto del calciatore. Contratto che scade tra non molto, ovvero tra un anno, il 30 giugno del 2027.

I Reds alla fine non sono disposti a lasciar partire il proprio giocatore con questa formula: la trattativa sarebbe potuta andare in porto solamente a titolo definitivo, scenario che alla fine non si è verificato.

Qualche mese dopo, considerando l'avvicinarsi della scadenza del contratto, il Liverpool è a un bivio ed è disposto a lasciar partire Jones. Secondo la Gazzetta dello Sport, gli inglesi hanno chiesto 30 milioni al Galatasaray, altro club interessato; l'Inter si è invece fermata a 20. Una distanza colmabile, considerando come Chivu stia spingendo per avere il giocatore nella propria rosa.