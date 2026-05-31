Chi è Curtis Jones e perché l'Inter lo vuole: ruolo e caratteristiche, duttilità in mediana per Chivu

Di nuovo lui. Come a gennaio, Curtis Jones è tornato prepotentemente nel mirino dell'Inter. Qualche mese fa non se n'è fatto nulla, stavolta invece potrebbe essere la volta buona per vederlo a Milano in maglia nerazzurra.
Un affare legato magari alla possibile cessione di uno dei centrocampisti attualmente in rosa. Come Davide Frattesi,mai come ora destinato all'addio dopo l'ennesima stagione vissuta più in panchina che in campo.
Ma chi è Jones? Tutto sul centrocampista del Liverpool, per il quale si tratterebbe della prima esperienza in assoluto al di fuori della sua città natale, dove ha trascorso l'intera vita calcistica all'insegna del 'red'.