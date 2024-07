Chi è Ché Adams, nuovo attaccante del Torino: caratteristiche, origine del nome e perché gioca per la Scozia anche se è nato in Inghilterra

Il Torino ha trovato un accordo con lo svincolato Ché Adams, senza squadra dopo l'addio al Southampton: chi è il nuovo giocatore dei granata.

Uno scozzese per il Torino. A rinforzare il reparto granata nella prossima stagione sarà Ché Adams, 28 anni appena compiuti, in arrivo a parametro zero dal Southampton, dove ha visto scadere il proprio contratto alla fine di giugno.

Adams si aggiunge alla batteria di attaccanti in forza al nuovo allenatore Paolo Vanoli: dunque a Duvan Zapata, ad Antonio Sanabria e a Pietro Pellegri su tutti, ovvero i tre che partono in pole position nella corsa a una o due maglie da titolare.

Ma chi è Ché Adams? Qual è la storia di vita e quali sono le caratteristiche del nuovo giocatore del Torino?