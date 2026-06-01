Goal.com
LiveBiglietti
Pubblicità
Pubblicità
Cesar PalaciosGetty Images
Lelio Donato

Chi è Cesar Palacios, il nuovo gioiello del Real Madrid che può sostituire Nico Paz al Como

Calciomercato
Como
Real Madrid

Le due società parleranno del futuro di Nico Paz che potrebbe tornare a Madrid, al Como piace un altro giovane talento: si tratta di Cesar Palacios, scopriamolo meglio

Pubblicità

Nuovi possibili affari sull'asse Como-Madrid.

La società lombarda spera ancora di trattenere Nico Paz per un'altra stagione e presto incontrerà il Real per capire le intenzioni degli spagnoli.

Intanto però il Como non resta a guardare e secondo quanto riportato da Fabrizio Romano avrebbe messo nel mirino un altro giovane talento.

Si tratta di Cesar Palacios, che potrebbe prendere il posto proprio di Nico Paz.

  • CHI È CESAR PALACIOS

    Cesar Palacios è un classe 2004, è spagnolo e deve ancora compiere 21 anni.

    Di ruolo gioca come trequartista, esattamente come Nico Paz, ma all'occorrenza può agire anche da esterno offensivo.

    Nonostante la giovanissima età può già contare cinque presenze in Liga, tutte in questa stagione e per brevi spezzoni di gara.

    Mentre col Castilla ha collezionato trenta presenze in campionato segnando ben 14 goal e fornendo 4 assist.

    Qualche mese fa lo stesso Fabregas aveva confermato che il Como stava seguendo altri giovani talenti del Real Madrid: "Il mio vice allenatore è andato a vedere il Real Madrid Castilla? Sì, siamo sempre in movimento. 

    Vedere il giocatore dal vivo, sensazione e controllo, è troppo importante. Stiamo cercando per il futuro, per migliorare. Sappiamo tutti i risultati di Nico e Ramon".

    • Pubblicità

  • LA FORMULA DELL'OPERAZIONE

    Il Como come detto segue da vicino la crescita di questo giovane talento e sarebbe pronto a chiedere informazioni a margine dei colloqui per definire il futuro di Nico Paz.

    La formula dell'eventuale trasferimento sarebbe molto simile a quella che ha portato l'argentino alla corte di Fabregas, ovvero una cessione a titolo definitivo ma con diritto di recompra in favore del Real Madrid.

    La società spagnola d'altronde non vuole mai perdere il totale controllo dei suoi migliori talenti. E aveva fatto la stessa cosa sia con Morata ai tempi della Juventus che con Brahim Diaz, rientrato alla base dopo l'esperienza al Milan.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • COME FUNZIONA LA RECOMPRA DI NICO PAZ

    Ma come funziona la recompra di Nico Paz?

    Il Real Madrid, al momento della sua cessione, aveva stabilito un prezzo per cui può riportare l'argentino al 'Bernabeu' a prescindere dalla volontà del Como.

    Questa cifra per l'estate del 2026 è fissata in appena 9 milioni di euro, ovvero molto meno del reale valore di Nico Paz dopo le due ottime stagioni disputate in Serie A.

    La valutazione dell'argentino infatti in caso di cessione si aggirerebbe intorno ai 60-70 milioni di euro.

  • IL COMO PROVA A TRATTENERE NICO PAZ

    Specie dopo la storica qualificazione in Champions League però il Como sta facendo di tutto per convincere il Real Madrid a lasciare Nico Paz un'altra stagione in Italia.

    E lo stesso giocatore gradirebbe proseguire il suo percorso di crescita per gradi prima di tornare a misurarsi al 'Santiago Bernabeu' in mezzo a tantissimi campioni.

    Il direttore sportivo Ludi, intervistato da 'Sportmediaset', ha così commentato sul futuro di Nico Paz: "Sono sempre un po' in difficoltà quando si parla di Nico perché non dipende da noi. Noi siamo gente che lavora su ciò che può controllare: la volontà del Real Madrid non possiamo controllarla. Proveremo a parlare col Real, perché dal nostro punto di vista giocare con la stessa maglia in un contesto come la Champions non può far altro che far crescere il giocatore in maniera organica, funzionale e valorizzante. Speriamo che questo elemento possa bastare al Real e magari lasciarlo un'altra stagione sportiva. Nico si trova benissimo qui e anche questa volontà può giocare a nostro favore".

    L'ultima parola, probabilmente, spetterà comunque al nuovo allenatore dei Blancos ovvero José Mourinho.

    Di certo, come spiegato da Fabregas, Nico Paz nella prossima stagione non giocherà nell'Inter nonostante il forte pressing dei nerazzurri: Como o Real Madrid, da qui non si scappa.

  • Pubblicità
    Pubblicità