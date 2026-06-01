Chi è Cesar Palacios, il nuovo gioiello del Real Madrid che può sostituire Nico Paz al Como

Specie dopo la storica qualificazione in Champions League però il Como sta facendo di tutto per convincere il Real Madrid a lasciare Nico Paz un'altra stagione in Italia.
E lo stesso giocatore gradirebbe proseguire il suo percorso di crescita per gradi prima di tornare a misurarsi al 'Santiago Bernabeu' in mezzo a tantissimi campioni.
Il direttore sportivo Ludi, intervistato da 'Sportmediaset', ha così commentato sul futuro di Nico Paz: "Sono sempre un po' in difficoltà quando si parla di Nico perché non dipende da noi. Noi siamo gente che lavora su ciò che può controllare: la volontà del Real Madrid non possiamo controllarla. Proveremo a parlare col Real, perché dal nostro punto di vista giocare con la stessa maglia in un contesto come la Champions non può far altro che far crescere il giocatore in maniera organica, funzionale e valorizzante. Speriamo che questo elemento possa bastare al Real e magari lasciarlo un'altra stagione sportiva. Nico si trova benissimo qui e anche questa volontà può giocare a nostro favore".
L'ultima parola, probabilmente, spetterà comunque al nuovo allenatore dei Blancos ovvero José Mourinho.
Di certo, come spiegato da Fabregas, Nico Paz nella prossima stagione non giocherà nell'Inter nonostante il forte pressing dei nerazzurri: Como o Real Madrid, da qui non si scappa.