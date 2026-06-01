Chi è Cesar Palacios, il nuovo gioiello del Real Madrid che può sostituire Nico Paz al Como

Cesar Palacios è un classe 2004, è spagnolo e deve ancora compiere 21 anni.

Di ruolo gioca come trequartista, esattamente come Nico Paz, ma all'occorrenza può agire anche da esterno offensivo.

Nonostante la giovanissima età può già contare cinque presenze in Liga, tutte in questa stagione e per brevi spezzoni di gara.

Mentre col Castilla ha collezionato trenta presenze in campionato segnando ben 14 goal e fornendo 4 assist.

Qualche mese fa lo stesso Fabregas aveva confermato che il Como stava seguendo altri giovani talenti del Real Madrid: "Il mio vice allenatore è andato a vedere il Real Madrid Castilla? Sì, siamo sempre in movimento.

Vedere il giocatore dal vivo, sensazione e controllo, è troppo importante. Stiamo cercando per il futuro, per migliorare. Sappiamo tutti i risultati di Nico e Ramon".