Chi è il capitano del Barcellona? La partenza di Sergi Roberto al Como ha cambiato tutto: lo spogliatoio ha scelto cinque leader

Real Madrid vs Barcellona

Cinque capitani per il Barcellona, ma il principale, Ter Stegen, dovrà stare fermo a lungo per infortunio.

Dopo una vita passata al Barcellona, Sergi Roberto ha lasciato la Catalogna, la Spagna e la Liga per trasferirsi alla corte dell'amico Fabregas a Como. In virtù dell'addio del vecchio capitano, lo spogliatoio ha scelto cinque nuovi possessori per la fascia di leader.

Cinque 'capi' pronti ad indossare la fascia a seconda della giornata e di chi, tra loro, è a disposizione di mister Flick.

Nello specifico i blaugrana hanno scelto nell'ordine Ter Stegen, Araujo, De Jong, Raphinha e Pedri: un mix tra campioni presenti da diversi anni, giovani ormai sicurezze della squadra e giocatori in grado di essere protagonisti con classe e carisma.