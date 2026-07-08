Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM

NON PERDETEVI NEANCHE UN ATTIMO DEI MONDIALI

Il tuo pass illimitato per risultati, aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti
Esplora
Manchester City U21 v Real Madrid Castilla - Premier League International CupGetty Images Sport
Lelio Donato

Chi è Bruno Galassi, dal Real Madrid alla Lazio sulle orme di Gila: prezzo, ruolo, età, caratteristiche

Calciomercato
Lazio

La Lazio ha praticamente chiuso per Bruno Galassi, che come era successo con Gila arriva dal Real Madrid. I Blancos conservano un'alta percentuale sulla futura rivendita.

Pubblicità

Non solo cessioni. Il mercato della Lazio si muove anche in entrata con l'arrivo di un altro giovane talento dal Real Madrid.

I biancocelesti hanno infatti chiuso per Bruno Galassi il cui percorso ricorda molto da vicino quello di Mario Gila, difensore che è stato appena ceduto al Milan per 30 milioni di euro.

Anche in questo caso, come detto, il giocatore arriva dal Real Madrid e come per Gila i Blancos manterranno un'alta percentuale sulla futura rivendita di Galassi.

Ma chi è il nuovo acquisto della Lazio? Conosciamolo meglio: prezzo, ruolo e caratteristiche di Galassi.

  • CHI È BRUNO GALASSI

    Classe 2007, spagnolo di origini argentine, Bruno Galassi nasce come difensore ma può giocare anche da centrocampista.

    Dopo essersi formato al Rayo Vallecano e al Getafe, si è trasferito al Real Madrid giocando nella formazione Castilla ovvero l'equivalente della nostra Primavera.

    In totale con i Blancos ha giocato appena undici volte di cui otto nella squadra C e un paio in Youth League.

    • Pubblicità

  • LA FORMULA DI GALASSI ALLA LAZIO: PERCENTUALE E RECOMPRA

    L'operazione tra Lazio e Real Madrid per il trasferimento di Bruno Galassi si chiuderà per 4 milioni di euro.

    Ma non solo. I Blancos hanno conversato sul giocatore sia il 50% sulla futura rivendita (come nel caso di Gila) che la clausola di recompra.

    In pratica il Real Madrid avrà una corsia preferenziale in caso di cessione.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL PIANO DELLA LAZIO

    Bruno Galassi ha appena compiuto 19 anni e di fatto arriva alla Lazio senza aver mai giocato tra i grandi.

    Ovvio quindi che il suo inserimento all'interno della squadra di Gattuso avverrà in modo graduale.

    Il giocatore spagnolo si unirà ai nuovi compagni già in ritiro e verrà valutato con grande attenzione dal tecnico biancoceleste.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google

  • IL SALUTO AL REAL MADRID

    Il ragazzo ha già salutato il Real Madrid pubblicando una lettera sul profilo Instagram.

    "Non è mai facile trovare le parole per dire addio.

    Dopo tre anni, è arrivato il momento di chiudere un capitolo che ha significato molto per me. Mi sto andando con il cuore pieno di ricordi, apprendimenti e momenti che porterò con me per sempre.

    Grazie a tutte le persone che hanno fatto parte di questo viaggio. E, soprattutto, grazie ai miei compagni di squadra, che ora sono amici. Condividere la vita quotidiana con voi è stato senza dubbio la parte migliore di questa fase. Sto portando via amicizie e persone che avranno sempre un posto speciale per me.

    Sono orgoglioso di essere stato parte di questa casa e con l'entusiasmo di iniziare una nuova sfida. Grazie per tutto, Real Madrid".



  • Pubblicità
    Pubblicità