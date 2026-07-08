Chi è Bruno Galassi, dal Real Madrid alla Lazio sulle orme di Gila: prezzo, ruolo, età, caratteristiche

Non solo cessioni. Il mercato della Lazio si muove anche in entrata con l'arrivo di un altro giovane talento dal Real Madrid.
I biancocelesti hanno infatti chiuso per Bruno Galassi il cui percorso ricorda molto da vicino quello di Mario Gila, difensore che è stato appena ceduto al Milan per 30 milioni di euro.
Anche in questo caso, come detto, il giocatore arriva dal Real Madrid e come per Gila i Blancos manterranno un'alta percentuale sulla futura rivendita di Galassi.
Ma chi è il nuovo acquisto della Lazio? Conosciamolo meglio: prezzo, ruolo e caratteristiche di Galassi.