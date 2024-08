Chi è Benjamin Dominguez, il prossimo nuovo acquisto del Bologna e 'pupillo' di Maradona

Il Bologna ha messo le mani su Benjamin Dominguez: goal e lacrime all'ultimo ballo in Argentina.

Un ultimo goal prima di salutare per intraprendere l'avventura dei sogni, in Italia e con la maglia del Bologna: Benjamin Dominguez si è congedato nel migliore dei modi dal Gimnasia La Plata, con la rete che ha permesso ai biancazzurri di battere il Talleres e approdare ai quarti di finale della Copa Argentina.

Commozione e bacio allo stemma, prima di prendere il volo per l'Italia in direzione Bologna, che lo ha scelto per sostituire Cambiaghi, vittima della rottura del legamento crociato.

Un altro talento pescato da Giovanni Sartori, pronto a mettersi a disposizione di mister Italiano fin da subito: scopriamo chi è Benjamin Dominguez, soprannominato 'El Nene' per quei tratti fanciulleschi che però potrebbero ingannare in campo.