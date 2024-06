Chi è Ben Godfrey, il difensore dell'Everton che piace all'Atalanta

La Dea avrebbe messo sul piatto una proposta da 8 milioni di euro per convincere l'Everton: tutto quello che c'è da sapere sull'obiettivo nerazzurro.

Tutto tace, ma solo in apparenza, in casa Atalanta. Dopo la trionfale stagione culminata con la vittoria dell'Europa League, in casa Dea si sta già lavorando per puntellare quel blocco di giocatori che anche l'anno prossimo scenderanno in campo agli ordini di Gian Piero Gasperini.

Tra le mosse da mettere appunto nel corso della sessione estiva di calciomercato c'è anche quella relativa all'innesto di un difensore, chiamato a a dare maggiore profondità al pacchetto a disposizione del tecnico di Grugliasco.

In quest'ottica, appunto, prende sempre più quota il nome di Ben Godfrey, profilo sul quale l'Atalanta - secondo quanto riferito da Sky - si è già mossa in maniera ufficiale.