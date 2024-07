Chi è Artem Dovbyk e perché la Roma vuole puntare su di lui

Possibile scatto della Roma per Artem Dovbyk: l'ucraino potrebbe essere il profilo giusto per De Rossi.

Prosegue spedita la ricerca di un altro profilo per dar manforte all'attacco in casa Roma: non solo Matias Soulé, a Trigoria i pensieri sono rivolti anche ad Artem Dovbyk.

Rivelazione della stagione 2023/24 col Girona, trascinato in Champions League a suon di goal, l'ucraino piace al direttore sportivo Ghisolfi e soprattutto al tecnico De Rossi: secondo quanto riferito da 'Sky Sport', è al vaglio l'offerta da presentare al club catalano per cercare di battere la concorrenza dell'Atletico Madrid, altro club interessato che ha da poco perso Alvaro Morata.

Ma perché la Roma è così interessata a Dovbyk per il dopo-Lukaku?